L’attrice molisana Sara Ciocca protagonista con Abatantuono del film ‘Improvvisamente Natale’

Sara Ciocca, 14 anni, originaria di Riccia è la co-protagonista del film in uscita oggi, giovedì 1 dicembre su Amazon Prime

La co-protagonista assieme a Diego Abatantuono del film in uscita oggi, giovedì 1 dicembre su Amazon Prime, ‘Improvvisamente Natale’ è la giovanissima attrice molisana Sara Ciocca. Interpreta Chiara, la nipote del proprietario di un albergo di montagna (Abatantuono). Alla conferenza stampa di presentazione del film e in tutte le interviste per il lancio del film proprio Abatantuono ha avuto parole di grande apprezzamento per la protagonista originaria di Riccia (Campobasso): “Sul set la chiamavo Anna Magnani – ha detto rivolto alla Ciocca -. Sa davvero tutto e finge di sbagliare qualcosa per mettere a proprio agio i colleghi. È di grande talento, mi dispiace per gli altri”. L’attrice, 14 anni, nonostante la giovane età, ha già all’attivo molte importanti produzioni, tra queste “La dea fortuna” di Ferzan Ozpetek, accanto a Stefano Accorsi e Edoardo Leo, e “America Latina” dei Fratelli d’Innocenzo in coppia con un altro molisano, Elio Germano. Nel cast del film di Natale che esce oggi (regia di Francesco Patierno) con Sara Ciocca e Diego Abatantuono ci sono anche Violante Placido, Lodo Guenzi, Michele Foresta, Nino Frassica, Paolo Hendel, Antonio Catania, Anna Galiena e Gloria Guida.