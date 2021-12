ll rifacimento del manto stradale manda in tilt il traffico: strade chiuse e polemiche

Sotto la lente i lavori lungo via XIV Maggio e via Piave

Caos e difficoltà alla circolazione nel centro città di Campobasso per i lavori di rifacimento del manto stradale che stanno interessando via XIV Maggio e via Piave, due delle strade a maggiore percorrenza di Campobasso.

I disagi si sono verificati nella mattinata di oggi, 15 dicembre. Le due arterie sono risultate chiuse al traffico per lungo tempo rendendo particolarmente difficile la vita di tutti coloro che si sono dovuti spostare in città.