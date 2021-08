ll GAL Molise Verso il 2000 nell’ambito della Misura 19 del PSR Molise

Domani 5 agosto 2021 alle ore 17:00 si svolgerà a Campobasso presso l’incubatore sociale “Antonio Di Lallo”, sito in via Monsignor Bologna 15, ed on line tramite piattaforma Jitsi al seguente link:https://meet.jit.si/moderated/fd9618280da71b601a7dec2c6baf2e819b2a3c02806c7fc6f1a7a976347a4e35

Ci sarà l’evento di lancio dove saranno illustrati i bandi delle Azione 19.2.1 Diffusione dell’adozione di certificazioni aziendali e di marchi collettivi e/o filiera corta volontari e l’azione 19.2.4 Campagna di educazione alla buona e sana alimentazione della popolazione dell’area Leader con particolare riferimento a bambini e anziani del Piano di Sviluppo Locale del GAL Molise verso il 2000.

Il bando 19.2.1 è destinato a soggetti tecnico-professionali e mira al miglioramento della competitività delle aziende agricole e della trasformazione alimentare dell’area Leader del GAL, integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso l’adozione di certificazioni aziendali e di marchi collettivi e/o filiera corta, mentre il bando e 19.2.4 è destinato ad Associazioni ed imprese del terzo settore ed operatori economici o loro organizzazioni e mira al promuovere, con particolare riferimento a bambini, ragazzi ed anziani, un comportamento di acquisto e consumo alimentare basato su principi di salubrità, di valorizzazione delle tradizioni locali e di buona e sana alimentazione. L’azione mira a diffondere una maggiore consapevolezza circa le caratteristiche, le origini e i valori nutrizionali dei prodotti al fine di agevolare comportamenti individuali e collettivi in grado di apprezzare in particolare le risorse produttive locali del territorio.

Durante l’incontro saranno presentati esempi di buone pratiche ed iniziative regionali e nazionali e saranno identificati i bisogni e le aspettative a livello territoriale dell’area del GAL Molise verso il 2000.

Per partecipare all’incontro è necessario inviare una mail a info@moliseversoil2000.it o registrarsi tramite il modulo di registrazione online al seguente link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5RiHPiV0FDKS7HUT3dJrfw0HELnDEeRt2oCp7LtMc9Ks62w/v iewform?usp=pp_url