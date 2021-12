L’Ittierre cambia pelle: posti di lavoro e alta moda in chiave green

Dalla plastica all’abbigliamento: successo per la scommessa ecologica ed economica dei Valerio

Soddisfazione, buoni propositi e, soprattutto, molte speranze per il nuovo progetto di rilancio dell’ex Ittierre promosso da Antonio Sandro e Antonio Lucio Valerio, fondatori della Smaltimenti Sud di Isernia.

È stato inaugurata ieri, 6 dicembre, la presentazione del progetto nel nucleo industriale di Pettoranello e ha già riscosso un successo strepitoso per la portata innovativa e occupazionale che ha con sé. Dalla plastica verranno realizzati abiti di alta moda, che potrebbero finire in passerella già tra qualche mese.

Fibre: iniziativa unica al mondo

Sulle ceneri dell’Ittierre, dunque, nasce Fibre, la nuova azienda che curerà tutta la linea di capi di abbigliamento ricavata da plastica e altri materiali, successivamente trasformati in abiti e accessori alla moda. Per capirne la portata, basti pensare che la scommessa dei Valerio è l’unica nel panorama mondiale che riguarda un ciclo integrato dei rifiuti chiuso. Ma non solo.

Una svolta green che scommette sul territorio e lo fa partendo dall’ecologia, senza trascurare i posti di lavoro, che dovrebbero essere più 100, reimpiegando anche una buona parte della manodopera dell’ex Ittierre nella nuova iniziativa. Per il territorio si tratta di una vera e propria inversione di rotta che mira alla micro-economia locale.

Il progetto Res

Non a caso Il progetto Res (Recupero etico sostenibile), che cura il passaggio dalla plastica all’abbigliamento, è una nuova impresa di filiera integrata che parte dal riciclo degli scarti della plastica fino ad arrivare alla produzione di tessuti innovativi per l’abbigliamento, nel rispetto dell’ambiente. I due pilastri del progetto sono la ricerca e lo sviluppo. Per questo sono stati acquistati il Centro di Ricerca nell’area di Pozzilli e il polo industriale tessile della ex Ittierre di Pettoranello di Molise.

In particolare, l’azienda ha attivato, in collaborazione con l’Università del Molise, un think thank all’interno del Centro di Ricerca di Pozzilli, con l’obiettivo di avviare progetti di finalizzati al recupero delle materie, al supporto delle imprese nella re-ingegnerizzazione dei processi e alla riduzione dell’impronta ecologica.

La scommessa dei Valerio

“Abbiamo anticipato di un anno il Pnrr con un investimento che vuole portare in Molise, dopo quindici anni di chiusura, una nuova nascita del settore tessile, ma in modo innovativo – ha spiegato Antonio Lucio Valerio -. Il primo obiettivo è il recupero occupazionale, abbiamo investito tanto, anche emotivamente, e speriamo che sia il segno di una ripartenza per tutto il Molise“.

È intervenuto anche l’ex assessore Roberto di Baggio, lodando l’iniziativa: “Spero che si possa ripartire non solo da ambientale ma anche lavorativo, dopo anni di buio e di sconforto per una crisi del tessile che ha attanagliato la nostra regione, con centinaia di famiglie che hanno perso il lavoro, presso gli stabilimenti di Pettoranello si respira un’aria nuova – ha dichiarato il sottosegretario Di Baggio -. Aria di fiducia, di futuro, di modernità, di amore per il territorio e di speranza per le nuove generazioni, voglia di ritrovato lustro per il nostro Molise. Le sfide che attendono il nostro paese sono ancora difficili, insieme dobbiamo crederci e insieme possiamo farcela”.