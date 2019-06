Litiga con la moglie e aggredisce i Carabinieri, 38enne in arresto

BUSSO

Un 38enne di Busso è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Baranello per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

La pattuglia dei Carabinieri di Baranello era intervenuta a seguito di richiesta di intervento per una lite in famiglia, alla vista dei militari l’uomo, in pieno stato di agitazione, però ha opposto resistenza e li ha minacciati. E’ stato bloccato, riportato alla calma e dichiarato in stato di arresto. (foto archivio)