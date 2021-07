Litiga con il fratello e gli spacca la macchina con un’ascia, denunciato 45enne

Aveva iniziato a litigare con il fratello per futili motivi poi, all’apice della lite, lo aveva prima minacciato e successivamente gli aveva danneggiato la macchina utilizzando un’ascia. E’ stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e successivamente denunciato un 45enne incensurato di Montefalcone nel Sannio. I carabinieri sono dovuti intervenire a seguito di una lite che era avvenuta nei pressi dell’abitazione dei due. Nella circostanza i carabinieri, coadiuvati dai colleghi della stazione di Palata, avevano accertato che poco prima un 45enne incensurato del luogo, nel corso di un alterco per futili motivi, aveva dapprima minacciato il proprio fratello 41enne per poi danneggiargli l’autovettura utilizzando un’ascia per infrangerne un finestrino. Appurato l’accaduto, pertanto, l’ascia rinvenuta sul luogo veniva sottoposta a sequestro e l’uomo, visto il persistente stato di particolare agitazione, veniva sottoposto a T.S.O. e deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di minaccia, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi degli articoli 612 e 635 del Codice Penale nonché dell’articolo 4 della Legge 110/1975. L’intervento rientra tra i servizi di controllo del territorio che i carabinieri hanno operato in tutto il Basso Molise e che hanno portato, complessivamente, alla denuncia di due persone (QUI L’APPROFONDIMENTO).