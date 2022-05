Litiga con i genitori, 14enne fugge di casa e partono le ricerche: in serata il lieto fine 

Ore d’ansia a Ripalimosani. Epilogo positivo con il ragazzo che si è presentato spontaneamente in Questura

Ora di ansia nella giornata di oggi, mercoledì 25 maggio, a Ripalimosani dove si è temuto a lungo per la sorte di un ragazzo di soli 14 anni. Allontanatosi di casa da ore e ritrovato solo in tarda serata dopo che erano partite le ricerche per persona scomparsa coordinate dalla Prefettura di Campobasso.

L’allarme è scattato in serata, intorno alle 22.30, e, in seguito alla denuncia dei genitori, sono partite immediatamente le ricerche che hanno visto coinvolti gli uomini del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso.

Fortunatamente solo un’ora dopo, intorno alle 23.30, il ragazzo si è presentato spontaneamente in Questura a Campobasso facendo rientrare l’allarme e facendo tirare un grosso sospiro di sollievo ai suoi familiari.

Sembrerebbe che il ragazzo si sia allontanato spontaneamente dopo un diverbio con i genitori. Per fortuna nessuna conseguenza per il 14enne che è tornato a casa dai suoi genitori. Ai quali, però, ha fatto vivere interminabili ore d’ansia.