Litfiba live a Campobasso. Pelù dedica “Tex” al Molise

“Quando vengo in Molise, mi sembra di andare all’estero. Qui è come essere in Svizzera… Ciao ragazzacci!”

Si presenta così al pubblico di Selvapiana a Campobasso Piero Pelù con i Litfiba che dedica al Molise la canzone “Tex” che che descrive le sofferenze inflitte dai colonizzatori americani nei confronti degli indiani pellerossa in pieno stile rock western/country. E poi, sulla stessa linea, “Sparami” con le parole emblematiche “scusami, il mondo è il gioco dei ricchi, scusami non era un gioco per tutti?Oh no.. Sparami, ma la sostanza non cambierà mai”. Ovazione e pubblico del Selvapiana in delirio per uno dei manifesti rock musicali più belli in assoluto.