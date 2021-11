Lite tra ex fidanzati sfocia in aggressione: 25enne finisce in pronto soccorso

Tutto è accaduto in una manciata di minuti nella notte tra sabato e domenica. Forse discussioni su un rapporto finito da tempo. Forse dei rancori rimasti tra i due fatto sta che una aggressione tra ex fidanzati è accaduta nei pressi di un locale alla periferia di Termoli nella notte tra sabato e domenica. A denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine è stata una 25enne della città adriatica. Sul posto sono intervenuti anche i medici del 118 assieme ai volontari della Misericordia di Termoli che hanno trasferito la giovane per accertamenti in pronto soccorso. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.