Lite tra camionisti sfocia in rissa, caos al Nucleo Industriale

E’ avvenuto tutto in una manciata di minuti nella mattinata di oggi all’interno del Nucleo Industriale di Termoli. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Termoli due camionisti sono arrivati alle mani. Tra i due è nato prima un diverbio acceso e, in pochi minuti, si è passati dalle parole ai fatti con i due che sono arrivati alle mani. Immediata è scattata la chiamata ai soccorsi e sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Termoli, i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli che hanno soccorso i due. Per loro poche conseguenze fisiche di rilievo.