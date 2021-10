Lite in piazza Duomo per futili motivi, 64enne finisce in pronto soccorso

Potrebbero essere stati futili motivi di natura condominiale alla base dell’aggressione avvenuta venerdì pomeriggio in piazza Duomo. Protagonisti dell’episodio sarebbero due uomini: in ospedale è finito un 64enne residente a Foggia che è stato trasferito in pronto soccorso dai medici del 118 e dai volontari della Misericordia di Termoli. I due, stando ad una prima ricostruzione, avrebbero iniziato a litigare per futili motivi e la lite sarebbe passata dalle parole ai fatti con l’aggressione ai danni del 64enne le cui condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi. Sulla dinamica dell’episodio stanno indagando gli agenti della Polizia. Dopo essere stato medicato e sottoposto a tutti gli accertamenti di rito, il 64enne è stato dimesso dal pronto soccorso del San Timoteo.