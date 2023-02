Lite dei boschi finisce a sassate, due persone al pronto soccorso

Finisce a sassate una vicenda ancora da chiarire, che si è verificata a Carpinone, dove un uomo, impegnato a tagliare della legna in un bosco, è stato preso a sassate da un suo paesano. Dopo le pietre, i due hanno iniziato una violenta colluttazione, richiamando numerose persone e anche i Carabinieri che, intervenuti, hanno chiamato il 118.

Entrambi sono stati accompagnati al Pronto soccorso del Veneziale.

In ospedale si sono presentati anche i Carabinieri che stanno ricostruendo i fatti per capire realmente cosa sia accaduto. Sembrerebbe che uno dei due non sia nuovo a episodi del genere.