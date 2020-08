Lite degenera in un Centro Sprar: ferita una ragazza che è stata trasportata al Cardarelli

La situazione nei centri d’accoglienza si fa sempre più calda. In Italia come in Molise. La cronaca di oggi, lunedì 3 agosto, ci porta a Gambatesa. Dove questo pomeriggio, nella sezione femminile del convento del centro Sprar, in cui sono ospitate circa una ventina di ragazze, si è registrato un episodio di violenza. C’è stata una lite tra due ragazze, sui cui motivi stanno indagando ora i carabinieri, che è degenerata. Fino al ferimento di una di esse con un’arma da taglio, probabilmente una lametta o un rasoio. Dopo essere stata colpita la ragazza ha tentato una fuga, presumibilmente per sfuggire all’aggressore, fino a quando non si è accasciata a terra a causa della perdita di sangue. Alcuni passanti hanno allertato immediatamente i soccorsi che sono giunti a Gambatesa da Riccia dopo circa 35 minuti. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto e una volta stabilizzata la ragazza l’hanno accompagnata presso il Cardarelli di Campobasso (FOTO). Per lei una lieve ferita sul sopracciglio.

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, anche i carabinieri della locale stazione che ora dovranno ricostruire i fatti e provare a fare chiarezza sull’accaduto.