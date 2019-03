L’Italia vince 6 a 0 a Parma, l’ironia corre sul web e il Molise non manca

Grande prestazione della nazionale italiana ieri al Tardini di Parma nella partita contro il Liechtenstein. La goleada degli azzurri, che hanno vinto la bellezza di 6 a 0, ha suscitato subito l’ironia del web. Le numerose reti segnate dall’Italia rappresentano, infatti, un fatto non molto comune per i tifosi. «L’ultima volta che abbiamo segnato cosi’ tanti goal, Abruzzo e Molise erano ancora una regione sola». Ha commentato qualcuno. E ritorna così ancora una volta alla ribalta il Molise, spesso chiamato in causa metaforicamente in riferimento a qualcosa di straordinario (quasi pari all’assurdo!) così come straordinaria sembra ancora essere la sua esistenza.