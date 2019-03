«L’Italia oppressa da un enorme debito pubblico»

«L’Italia è oppressa da un enorme debito pubblico che non accenna a diminuire anche a causa della notoria e diffusa infedeltà fiscale che non ha eguali tra i paesi industrializzati». Questo uno dei passaggi della relazione sull’amministrazione della Giustizia tributaria in Molise.

Una giustizia tributaria sempre più determinante nella lotta all’evasione fiscale e con un ruolo importante: quello di creare le condizioni adatte per l’applicazione di una giusta tassazione (che trova il suo fondamento nei principi enunciati dagli articoli 2 e 53 della Costituzione): questi sono solo alcuni degli aspetti emersi nella mattinata di ieri, nell’aula del convitto Mario Pagano, durante la cerimonia dell’anno giudiziario tributario. A leggera la relazione è stato il presidente Francesco Saverio Moscato. «Nel sistema tributario, sostanziale e processuale, però sussiste ancora una congerie fittissima di norme la cui dubbia interpretazione favoriscono l’utilizzo di pratiche elusive o evasive da parte di contribuenti furbi e disonesti e impediscono la realizzazione del fine ultimo della giurisdizione che è quello di emettere sentenze di merito capaci di discernere il torto dalla ragione. È necessaria – si legge ancora nella relazione – una profonda revisione del nostro sistema fiscale che però non può e non deve limitarsi soltanto a scopiazzare modelli stranieri di difficile attuazione. Nella situazione attuale e nell’auspicio di un intervento di efficace e radicale rivisitazione e di semplificazione del sistema fiscale, il delicato compito della Giustizia Tributaria dovrà continuare ad essere quello di garantire la corretta applicazione sostanziale del profluvio di norme che annualmente vengono emanate in materia fiscale, corretta applicazione che consente nella nostra regione di pervenire a decisioni rigorose sotto il profilo logico-giuridico e in tempi assolutamente soddisfacenti.

La Commissione Tributaria Regionale attualmente è composta da due sole sezioni in quanto una terza è stata da anni congelata per la cronica mancanza di giudici. Passando a un veloce esame dei dati – si legge ancora nella relazione – statistici relativi all’attività espletata dalla commissione tributaria regionale nell’anno di riferimento si rileva che nel corso dell’anno sono stati depositati 518 appelli e sono state definite 798 controversie con il conseguente abbattimento del 18% della pendenza che si è ridotta a complessivi 1288 appelli a fronte dei 1568 del precedente anno. La quasi totalità delle sentenze – si legge ancora – è stata depositata in termini estremamente contenuti e comunque entri i prescritti 180 giorni. Sono state altresì emesse 22 ordinanze collegiali e 65 ordinanze su istanze di sospensione di decisioni di I e II grado di cui 16 accolte: è da evidenziare peraltro che l’immediata esecutività delle sentenze di I grado ha prodotto un aumento di tali istanze presentate anche nella palese assenza delle condizioni richieste. Modesto, in questo primo periodo di applicazione, è stato il numero di appelli presentati in via telematica. Per quanto riguarda l’attività delle due commissioni provinciali di Campobasso e Isernia i rispettivi presidenti hanno comunicato che: alla Cpt di Campobasso sono pervenuti 1163 ricorsi e risultano pendenti 417 giudizi, con una significativa riduzione di oltre il 40% rispetto a quelli di inizio anno (710). Alla Cpt di Isernia sono pervenuti invece 330 ricorsi e alla fine dell’anno risultano pendenti 280 giudizi. Al pari della commissione tributaria anche le due provinciali lamentano gravi carenze di organico sia nella componente dei giudici che del personale amministrativo». Una relazione che si è conclusa con l’auspicio del presidente di disporre presto di sedi dignitose.