L’Italia delle Regioni, Toma: “Tenere assieme città e territori”

Il presidente molisano coordinerà il tavolo sul modello urbano-regionale nel confronto tra i governatori del 5 dicembre a Milano e del 6 a Monza con l’obiettivo di elaborare e costruire proposte utili a potenziare il ruolo e le diverse identità delle venti Regioni e delle due Province autonome

Non sarà il “Bundesrat”, ma le comuni risposte date alla pandemia hanno evidenziato la capacità della Conferenza delle Regioni di fare sistema, di servire il Paese, di unire identità nella diversità. I Presidenti delle Regioni fanno tesoro di questa esperienza e si confrontano il 5 dicembre a Milano (Palazzo Regione Lombardia) e il 6 a Monza (Villa Reale) con l’obiettivo è di elaborare e costruire proposte utili a potenziare il ruolo e le diverse identità delle venti Regioni e delle due Province autonome che compongono l’Italia.

Per elaborare un documento comune di prospettive strategiche sono previsti 5 Tavoli di lavoro nel corso della prima giornata, dopo le relazioni di apertura della manifestazione.

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, coordina il Tavolo 2 – “Il modello dell’urbano – regionale. Come le Regioni possono tenere assieme città e territori”. “Per noi che crediamo nel regionalismo – afferma Toma – quest’Italia del regionalismo è un evento importantissimo perché le Regioni per la prima volta si riuniscono per il primo Festival delle Regioni. Quindi insieme, prima il 5 Milano e poi il 6 a Monza, ci saranno in particolare una serie di tavoli tematici che approfondiranno le prospettive del nuovo regionalismo. Tematiche che abbracciano tutti i temi comuni alle Regioni italiane. E’ importante sottolineare che a Milano avremo anche la presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e il 6 avremo la presenza del Presidente della Repubblica a sugellare l’importanza che il sistema del regionalismo ha per la nostra Italia”.