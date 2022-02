L’Italia che merita e che ci emoziona

di Marino Musacchio

Questi ultimi anni sono stati un sogno per gli italiani amanti dello sport, che hanno visto la nazionale fare faville in ogni specialità. Gli atleti hanno dimostrato di non avere rivali, non solo durante le Olimpiadi di Tokyo, ma anche per gli Europei di calcio, nelle competizioni di tennis, in occasione delle Paralimpiadi e nelle Olimpiadi invernali.

La nazionale italiana di calcio, guidata dal c.t. Roberto Mancini, è riuscita nell’impresa apparentemente impossibile agli occhi degli italiani, vista la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, di portare il titolo di campioni d’Europa a casa, nonostante fosse giudicata sfavorita dalle altre squadre e da molti tifosi. Questo per gli italiani è stato un grande traguardo, poiché l’ultimo Europeo vinto dagli Azzurri risaliva al 1968.

Rimanendo in tema sportivo, durante le Olimpiadi di Tokyo 2020, gli atleti hanno portato ben 36 volte l’Italia sul podio, aggiudicandosi 10 medaglie d’oro, 12 d’argento e 14 di bronzo. Tra i riconoscimenti che hanno suscitato più clamore, c’è quello attribuito al podista Marcell Jacobs che in soli 9.80 secondi ha percorso i 100m, la disciplina più nobile delle Olimpiadi. Rimanendo nell’ambito della corsa, abbiamo un oro vinto nella staffetta 4x100m maschile dai nostri azzurri che anche in questa gara hanno confermato di essere i migliori. Un altro oro è stato conquistato dall’atleta di salto in alto, Gianmarco Tamberi, che ha raggiunto i 2,37m.

Da menzionare, non solo per le medaglie vinte, ma anche per la battaglia che ha dovuto affrontare, il nuotatore Gregorio Paltrinieri il quale, nonostante prima delle Olimpiadi si sia dovuto fermare per un mese a causa della mononucleosi, non si è arreso e non solo ha partecipato alle competizioni, ma ha vinto un argento e un bronzo.

L’Italia, durante Tokyo 2020, si è distinta nelle Paralimpiadi ottenendo 14 medaglie d’oro, 29 d’argento e 26 di bronzo. Nella disciplina del fioretto l’atleta Bebe Vio è riuscita a battere la cinese Zhou, ottenendo la medaglia d’oro.

Non solo negli sport estivi, ma anche in quelli invernali l’Italia riesce a vincere medaglie d’oro, come quella ottenuta nella disciplina del curling da Stefania Costantini e Amos Mosaner che sono riusciti a sconfiggere la Norvegia in finale.

Un altro sport in cui la Nazionale si è fatta notare è il tennis, nel quale il venticinquenne romano Matteo Berrettini è riuscito ad aggiudicarsi un secondo posto nel torneo della Wimbledon.

Questa è l’Italia che ci piace, che ci fa sognare e fa credere a grandi e piccoli che, quando ci credi e ti impegni, la strada verso il podio la puoi trovare.