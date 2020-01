L’Istituto Pertini in prima linea per contrastare il bullismo e il cyberbullismo

REDAZIONE

Parte oggi, 30 gennaio 2020, il primo incontro del percorso informativo-formativo sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (progetto “Generazioni Connesse”) rivolto a tutte le classi prime dell’Istituto “Pertini Montini Cuoco”dal titolo “#BULLING-OFF e Benessere Digitale”.

Oggigiorno, il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni in aumento e in continua trasformazione: svariate le forme che possono assumere, gli strumenti attraverso cui vengono messi in atto e i contesti reali e virtuali che ne definiscono il contorno. La scuola gioca un ruolo fondamentale soprattutto attraverso la sua proposta formativa rivolta ai giovani per conoscere, prevenire e contrastare tali fenomeni. A questo proposito, l’Istituto Pertini Montini Cuoco ha organizzato 4 appuntamenti (uno al mese fino ad aprile 2020) tenuti da esperti e professionisti esterni che offriranno momenti informativi ma soprattutto attività laboratoriali ed esperienziali tali da sollecitare negli studenti ulteriori occasioni di riflessione e approfondimento a tema.

Il primo incontro si svolgerà oggi in due turni dalle ore 9,00 alle 11,00 per le classi 1^C 1^D e 1^E dell’Istituto Biotecnologico Pertini e 1^A dell’Istituto Cuoco, e il secondo turno dalle ore 11,10 alle ore 13,10 per le classi 1^A, 1^B e 1^I del Liceo Linguistico Pertini presso l’Auditorium della sede di Via Scardocchia a Campobasso.

Alla giornata, oltre al Dirigente Scolastico Prof. Di Lallo Umberto che presenterà gli ospiti e il percorso formativo, interverrà la Dott.ssa D’Ambrosio Mariangela docente dell’UNIMOL che focalizzerà l’attenzione sulle potenzialità della rete (nuove tecnologie e social network) e sui rischi ad essa correlati e, quindi, sensibilizzerà i minori in merito al delicato problema del cyberbullismo. Inoltre, relazionerà la Dott.ssa Venditti Maria Giovanna, psicologa e psicoterapeuta nonché referente dello Sportello d’Ascolto Psicologico attivato presso la scuola che proporrà un’attività esperienziale nell’ottica di vedere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo secondo connotati sociali e non individuali.

Il Progetto “Generazioni Connesse” è co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma “Connecting Europe Facility” (CEF), programma attraverso il quale la Commissione promuove strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole.

