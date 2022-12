L’Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda intitolato al maestro Silvio Di Lalla (LE FOTO)

Con competenza, prima e dopo il secondo conflitto mondiale, ha educato tantissimi ragazzi ad amare la scuola

Si rinforza l’identità culturale dell’Istituto Omnicomprensivo Statale di Casacalenda. Tra non poche emozioni l’Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda è stato intitolato a Silvio Di Lalla. Un maestro del luogo che ricordano in tanti.

Con competenza, prima e dopo il secondo conflitto mondiale, ha educato tantissimi ragazzi ad amare la scuola. Nonostante la pioggia battente un pubblico numeroso, con tante presenze provenienti anche da fuori, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione. Presenti le autorità civili e militari, la dottoressa Raffaela Petti dell’Ufficio Scolastico Regionale, gli ex dirigenti dell’Istituto, tantissimi docenti e Piero Di Lalla erede del maestro Silvio Di Lalla. Fuori dall’istituto a scoprire la targa dell’intitolazione la sindaca Sabrina Lallitto e la dirigente scolastica Filomena Giordano.

A seguire, taglio del nastro per entrare nel vivo della cerimonia, che certamente scrive una bella pagina di storia per l’intera comunità. “Si tratta di un meritato riconoscimento, ha dichiarato la sindaca Sabrina Lallitto, al maestro Silvio Di Lalla, che ha educato tanti ragazzi casacalendesi, autore di poesie e canti entrati da tempo nella nostra cultura e nella nostra tradizione”.

Un gesto dunque di riconoscenza verso un personaggio della comunità entrato nella memoria di un sapere locale a forte carattere identitario. Ognuno del luogo si riconosce nei suoi testi e nelle sue melodiose composizioni. “Per Casacalenda, oggi, è una giornata importante, ha dichiarato la preside Filomena Giordano. La nostra scuola ha un’identità precisa che congiunge tutti gli indirizzi di studio, legati dal senso di appartenenza ad un territorio unico e meraviglioso. Grazie ai sindaci dei paesi vicini con cui è sempre proficuo collaborare per il futuro dei nostri studenti e del nostro territorio. Da qualche giorno stiamo ospitando la mostra delle foto sul ventennale di Molise Cinema e le locandine dei film utilizzate per ciascun festival. Grazie, pertanto, a Federico Pommier, a Salvatore di Lalla e agli instancabili Marianna D’Adderio e Antonio Centillo, che hanno curato l’allestimento nell’atrio della scuola”.

Con un tono affettuoso poi sono stati ringraziati i presidi Carola Vincelli, Maricetta Chimisso e Tonino Vesce che hanno contribuito a far crescere l’Istituto nel suo insieme. Con toni espressi pieni di commozione, Piero di Lalla, erede del maestro Silvio Di Lalla, circondato dai suoi familiari, ha portato i saluti e i ringraziamenti della famiglia, ricordando non pochi particolari sulla figura del maestro. In un contesto ricco di stimoli culturali, che ricordano non pochi luoghi del cuore, simpaticissima la scena finale. Applausi scoscianti per i bambini della Scuola Primaria che hanno interpretato poesie e canzoni del maestro Silvio Di Lalla.

Lo spettacolo finale in costumi tradizionali è stato coordinato dai docenti Iammarone, Paradiso, Centillo, Ramaglia, Arcano, e Storto. Una cerimonia che ha lanciato non pochi messaggi educativi. A Casacalenda la scuola viene intitolata a un docente della stessa scuola, che ha lasciato un’eredità culturale di alto profilo educativo. Silvio Di Lalla, prima di iniziare la lezione, è stato ricordato, con la sua chitarra puntualmente suonava pezzi che toccavano il cuore. Capaci di coinvolgere nelle attività ogni ragazzo. Senza nessuna distinzione. Un incipit squisitamente pedagogico. Un attivo gesto d’amore verso la scuola. La gioia, la bellezza, lo stupore sono le chiavi d’accesso per riempire di colori il mondo della scuola.

Luigi Pizzuto