L’Istituto “Leopoldo Montini” di Campobasso premiato al Quirinale

Quattro riconoscimenti in tre edizioni di Concorsi in occasione della Giornata Internazionale della Donna

Malgrado il Covid 19, e quanto gravita intorno ad esso, sia riuscito ad intaccare e compromettere la nostra società in ogni suo più profondo aspetto, non ultimo il mondo della scuola, è sempre dagli scolari che giungono i maggiori segnali di speranza e di civiltà.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, aveva indetto per l’anno scolastico 2019/2020 il Concorso Nazionale “Con rispetto. Educando”,attraverso un bando, rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, con il quale si proponeva agli studenti di riflettere sul tema dell’educazione al rispetto nelle relazioni private, nei luoghi di lavoro e in tutti gli spazi di vita.

L’Istituto Comprensivo “Leopoldo Montini” di Campobasso, diretto dalla dottoressa Antonelli (che, credendo fortemente in tali iniziative, ha sempre incoraggiato e sostenuto al sua Scuola), ha partecipato al Concorso aggiudicandosi il primo premio, per la sezione di scuola primaria, e una menzione speciale, per la sezione di scuola dell’infanzia.

L’otto marzo 2020 la dirigente Agata Antonelli, accompagnata da una rappresentanza di docenti ed alunni, si sarebbe dovuta recare nella Capitale per incontrare il presidente Mattarella, ma il 5 marzo… il mondo si è fermato!

A distanza di un anno, rigorosamente in video conferenza, si è svolta con grande emozione, la tanto attesa cerimonia per il conferimento della medaglia concessa dalla Presidenza della Repubblica.

Come premesso, già nel 2016, erano stati premiati la docente Maria Lina Fanelli e tre alunni, in nome e per conto della classe V D, per l’opera denominata “La tela dell’emancipazione”. Il lavoro ripercorreva le principali tappe legislative che, dal 1946 (voto alle donne) al 2006 (promulgazione del Codice delle Pari Opportunità), avevano consentito alle donne italiane di conquistare diritti di tutela, di parità e di pari opportunità. Attraverso nove medaglioni, in cartoncino e con disegni a fumetti, uno per ciascuna delle leggi con cui è stata riscritta la storia delle donne, si esprimeva il contenuto essenziale di ciascun provvedimento legislativo. I medaglioni, sistemati su una tela grezza erano collegati tra loro da catenelle all’uncinetto, realizzate dai bambini con fili di lana verdi, bianchi e rossi.

Nel 2017 era poi stato il turno della scuola dell’Infanzia CEP Nord (docenti Barbieri e Di Renzo) con “un Cuore per la Pace”. Un grande cuore arcobaleno, lo stesso che nasce in chi sa amare, si apriva a mo’ di libro con all’interno un altro cuore contenente Madre Teresa (premio nobel per la Pace 1979). Su quest’ultimo erano scritti i più nobili sentimenti dell’animo umano collegati, mediante un filo, al petto dei bambini riprodotti sul disegno stesso.

Per l’anno scolastico 2019/2020, infine, il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del Concorso nazionale “Con rispetto. Educando”, premiando ancora la “Montini”, ha evidenziato l’originalità e la creatività del lavoro “Ti racconto… il rispetto”, frutto della partecipazione attiva dei bimbi di 5 anni della Scuola d’infanzia “Giovanni Paola II CEP Nord”, la cui spontaneità è stata valorizzata con competenza dalle loro insegnanti Angela Barbieri e Lucia Di Rienzo. E’ emerso il coinvolgimento degli alunni e la capacità dei docenti nel farli riflettere su un tema così complesso anche attraverso attività ludiche. Particolarmente gradevole la resa estetica dell’elaborato, una rilettura del libro della scrittrice Anna Llenas dal titolo “Mi piaci quasi sempre”, che narra le vicende di due animaletti Lolo e Rita, un onisco e una lucciola. Essi, pur se differenti tra loro, attraverso la comprensione e l’accettazione capiscono che, anche essendo tanto diversi, “si piacciono molto e si rispettano!”.

Il primo premio, tra le Scuole Primarie di tutta Italia, invece, è stato conferito alla classe IV A (oggi V) dell’Istituto “Leopoldo Montini”di Campobasso per l’elaborato “Rispetto chiama rispetto”, in quanto “il tema del rispetto è stato declinato in tutte le sue molteplici dimensioni in modo personale, originale e creativo. Il lavoro non è un prodotto estemporaneo ma il frutto di un percorso didattico di approfondimento strutturato nel tempo, rispondente al vissuto quotidiano delle alunne e degli alunni. Particolarmente apprezzabile l’utilizzo dei vari linguaggi che rende pregevole l’opera sia sul piano estetico complessivo che su quello della realizzazione dei dettagli resi con spontaneità dai piccoli autori.”

Il valore del rispetto è stato analizzato all’interno di cinque ambiti: famiglia, scuola, gli altri e l’ambiente, le donne, la Repubblica Italiana.

Gli Alunni, coordinati dalle insegnati Maria Lina Fanelli e Maria Rosaria Pavone, partendo da situazioni reali legate al loro vissuto, hanno operato una riflessione (esplicata in un video) sulla reciprocità del rispetto, comprendendo come, adottare comportamenti rispettosi, è la condizione necessaria affinché possano a loro volta essere trattati con rispetto. I ragazzi hanno inoltre dimostrato di aver saputo rielaborare, con i loro personali strumenti espressivi, le informazioni, le riflessioni e le esperienze condivise lungo un articolato percorso progettuale che li ha visti protagonisti attivi di numerose iniziative laboratoriali. Le idee emerse sono state tradotte in immagini a fumetto e montate in modo da comporre un pop-up della parola “DONNA” e, forse involontariamente, anche la “firma” IV A, suggestivamente resa dalle due ultime lettere di donna.

A distanza di cinque anni, pertanto, conserva ancora tutta la sua attualità quanto osservato dalla docente Fanelli nel 2016 “Questo riconoscimento rappresenta per la nostra scuola la conferma che, anche temi complessi come quello dell’emancipazione femminile, ed in generale delle pari opportunità e della legalità, possano essere affrontati didatticamente anche in fasce di scolarità precoce. Non è mai troppo presto per avviare la formazione di quella che potremmo definire “la personalità pubblica dell’individuo” animata dai valori inscritti nella nostra Costituzione.

PAOLO GIORDANO