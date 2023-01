L’istituto “Fermi-Mattei” di Isernia propone una bacheca virtuale per la giornata della memoria

In occasione della giornata della memoria, che cade il 27 gennaio, la comunità scolastica del “Fermi – Mattei” di Isernia propone un’attività innovativa ed inclusiva rivolta a tutta la comunità scolastica e non solo. È impossibile, infatti, crescere se non si è consapevoli delle strade anche terrificanti che la storia umana ha imboccato e che, purtroppo, in alcuni casi ancora percorre. Ecco che nasce l’idea di costruire un Padlet (una bacheca virtuale) nel quale si possono caricare, posizionare e condividere testi, immagini, Gif, Emoji, Selfie, video o brani musicali. Il link, presente sulle pagine social ufficiali e sul sito web della scuola, invita chiunque a partecipare in modo anonimo ma incisivo. Il “Fermi – Mattei” si propone ancora una volta come realtà educativa attenta e partecipe valorizzando il senso civico dei suoi studenti.