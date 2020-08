L’Istituto di Musica Sacra della Diocesi diploma altri quattro studenti

Il 1° agosto 2020, altri quattro studenti dell’Istituto di Musica Sacra della Diocesi di Termoli-Larino hanno portato a compimento il loro percorso di studi conseguendo il Diploma.

Tre di loro, Gamba Milagros, Pellegrino Antonio e Sallustio Gabriele, hanno ottenuto il diploma triennale di “Animatore liturgico-musicale”, mentre Zizzari Vittoria ha terminato il quinquennio istituzionale diplomandosi in “Organo liturgico”.

Nonostante le problematiche legate alla pandemia si è riusciti a garantire a tutti gli studenti dell’Istituto la possibilità di portare a termine l’anno accademico 2019/2020, attraverso lezioni in webinar e, dal mese di giugno, con le lezioni in presenza rese possibili dagli ampi spazi a disposizione e dal rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie dettate dall’attuale situazione epidemiologica.

L’Istituto di Musica Sacra mira alla formazione di quanti operano o desiderano operare nell’ambito liturgico-musicale, dando ai propri studenti una solida formazione musicale e liturgica. Canto, Organo ed Improvvisazione, Solfeggio, Direzione di Coro, Armonia, Canto Gregoriano, Pastorale della musica e Musicologia Liturgica, Storia della Musica Sacra sono solo alcune delle materie affrontate dagli studenti nel loro percorso di studio: tutto quanto possa servire a formare veri e propri esperti nella Musica Liturgica.

Ai nuovi diplomati va l’augurio che possano essere sempre più strumento di evangelizzazione ed una risorsa per la propria comunità, attraverso il ministero del canto sacro.

Intanto l’Istituto si prepara ad accogliere i nuovi iscritti che, assieme agli altri studenti della scuola ancora impregnati nella loro formazione, inizieranno ad ottobre il nuovo anno accademico. Per informazioni su come iscriversi è possibile visitare il sito www.musicasacratl.it

Di seguito l’elenco delle tesi finali discusse dai quattro neo-diplomati:

Gamba Milagros: “La Domenica: storia, senso e valore antropologico, religioso, cristiano”

Pellegrino Antonio: “La Musica Sacra Popolare: analisi, trascrizione melodica ed armonizzazione dei canti popolari in lingua Arbёreshё della città di Ururi”

Sallustio Gabriele: “Il Mottetto: analisi liturgico-musicale dell’Ave Verum di Mozart e di Neve non tocca di Perosi ”

Zizzari Vittoria: “Norme Civili ed Ecclesiastiche per la costruzione e il restauro dell’organo a canne nell’ottica della tutela del bene culturale”