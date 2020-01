L’Istituto Alfano piange la scomparsa della professoressa Tozzi

Nella mattinata del 16 gennaio 2020, è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la prof.ssa Vittoria Tozzi.

Il Dirigente Concetta Rita Niro e tutta la comunità scolastica dell’Istituto Alfano da Termoli si uniscono al dolore dei familiari, del marito Antonio e delle figlie, nel ricordo di Vittoria, madre ed educatrice dalla grande umanità e professionalità, punto di riferimento per quanti l’hanno conosciuta.

In seguito al grave lutto che oggi ha colpito la comunità scolastica dell’Istituto Alfano da Termoli per la scomparsa della cara prof.ssa Vittoria Tozzi, l’evento Notte Nazionale del Liceo Classico, previsto per la serata di venerdì 17 gennaio 2020, è annullato.