Listeriosi, deceduto il 75enne che era ricoverato in Intensiva al Cardarelli

Lo scorso 25 settembre la diagnosi di Listeriosi presso il reparto di Medicina. Nella giornata di oggi, venerdì 7 ottobre, il triste epilogo. E’ deceduto nel reparto di Terapia Intensiva il 75enne di Bojano che era stato colpito da Listeria. Le sue condizioni era apparse subito critiche per via di patologie pregresse, tanto che era stato trasferito in un primo momento in Malattie Infettive e subito dopo in Terapia Intensiva.

L’uomo era arrivato in Medicina con febbre, stato confusionale e stato settico. Il quadro clinico aveva portato i dottori del reparto di Medicina Interna ad avere la giusta intuizione e all’uomo era stata effettuata una rachicentesi. Da questo esame era arrivata la conferma di Listeriosi. Il batterio della Listeria è presente in cibi contaminati e i medici, attraverso la ricostruzione di quanto mangiato dall’uomo, erano giunti alla conclusione che il batterio fosse presente in una ricotta consumata giorni primi dal 75enne.

Oggi il decesso presso il Cardarelli di Campobasso.