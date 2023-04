Liste di attesa, “Molise spende meno del 2% di fondi forniti dal Governo per abbatterle”

La nostra regione è maglia nera in Italia per investimenti sulla riduzione dei tempi per sottoporsi ad esami e prestazioni sanitarie. M5S critica struttura commissariale

Il Molise “maglia nera” in Italia per la spesa investita sull’abbattimento delle liste d’attesa nel settore sanità. Infatti, dei 2,5 milioni di euro messi a disposizione dal Governo Conte, la nostra regione è stata incapace di capitalizzare al meglio il finanziamento elargito da Roma.

Così si evince che solo l’1,7% del finanziamento totale, meno di 45.000 euro, è stato utilizzato per ridurre i tempi d’attesa di esami e prestazioni a migliaia di cittadini, che nel frattempo si sono rivolti a strutture private o, peggio ancora, hanno rinunciato a curarsi.

“Per capire la gravità della vicenda basta analizzare il dato registrato dalla Sardegna che segue il Molise con il 26% dei fondi spesi, mentre altre regioni (vedi l’Emilia Romagna) hanno addirittura speso più dei soldi a disposizione”, afferma il gruppo regionale del M5S. “Inutile dire che le responsabilità di quest’ennesimo record negativo ricadano su una struttura commissariale inadeguata a fornire risposte ai molisani. Eppure, a più riprese abbiamo indicato la strada da seguire per ridurre drasticamente le antipatiche liste d’attesa.

Ad esempio, con una mozione votata all’unanimità in Aula, abbiamo chiesto di attivare liste notturne per le prestazioni di diagnostica per immagini, in aggiunta alle liste ordinarie. L’obiettivo era di dare la facoltà ai pazienti di scegliere ed effettuare lo stesso tipo di esame in tempi sicuramente molto più brevi. E si sa: in sanità il tempo può fare la differenza tra la vita e la morte.

L’atto votato impegnava il presidente-commissario Toma ad avviare immediatamente una interlocuzione con Asrem per individuare il numero di tecnici e medici radiologi idoneo ad assicurare il servizio diagnostico senza soluzione di continuità; predisporre con urgenza nuovi bandi per reperire il personale necessario; attivare le procedure per accedere alle risorse del Pnrr previste proprio per il rinnovamento e l’acquisto delle strumentazioni indispensabili al fine di ampliare l’offerta del servizio sul territorio.

Ad oggi, purtroppo, le nostre richieste sono rimaste lettera morta, mentre si scopre che milioni di euro non sono stati impiegati per risolvere l’annosa problematica. Il tutto a danno esclusivamente dei cittadini che hanno diritto ad accedere alle cure sanitarie.

A certificare il fallimento di una gestione a dir poco vergognosa, la dichiarazione del ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha sottolineato come sia “inaccettabile che ci siano regioni che hanno già impegnato questi fondi e altre che restano invischiate in ritardi e lungaggini”. Il riferimento, ovviamente, a quanto accade in Molise.

E se a dirlo sono esponenti dello stesso centrodestra che ha governato e ha la pretesa di governare ancora il Molise, è chiaro sia giunta l’ora di voltare definitivamente pagina. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: le risorse nella nostra Regione arrivano, ma vengono spese male, quando vengono spese, o addirittura restano chiuse nei cassetti, mentre i cittadini continuano a chiedere aiuto. I molisani sono ancora disposti a tollerare tutto ciò?”