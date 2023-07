L’isola pedonale di Rio Vivo non è una pista per scooter: l’ira dei proprietari di lidi e ristoranti

Controlli serrati e intervento risolutivo per l’isola pedonale di Rio Vivo. E’ la richiesta che i proprietari dei lidi e i gestori delle attività di ristorazione chiedono con urgenza

Sono i proprietari dei lidi e delle attività ricettive di Rio Vivo a denunciare, ormai da tanti anni, il passaggio dei mezzi a due ruote lungo l’isola pedonale. “Ce la facciamo a rendere la passeggiata pedonale di Rio Vivo davvero pedonale? E’ mai possibile che dobbiamo rincorrere ogni giorno ragazzi e adulti che passano a 60 all’ora con moto e scooter in mezzo ai bambini che giocano? Addirittura c’è anche chi parcheggia il suo mezzo allegramente davanti ai nostri bidoni dell’immondizia come se fosse un parcheggio autorizzato. Ce la fate a fare qualcosa voi istituzioni o dobbiamo cacciare la mazza chiodata? E’ una cosa vergognosa”. E’ questo lo sfogo della proprietaria del Bahia Azzurra che da anni, come gli altri gestori, chiede controlli serrati e un intervento risolutivo. Nel tempo diversi sono stati gli incidenti che si sono verificati lungo l’isola pedonale. A rimenare coinvolti sono stati adulti e bambini che liberi di transitare lungo la zona si sono visti sbucare gli scooter e sono finiti in ospedale.