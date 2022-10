L’isernino re dei filtri e delle realtà aumentata: «A breve gli occhiali con cui fare tutto»

È di Isernia e disegna i filtri per gli influencer: «Le scarpe nuove? Si provano su Instagram e si ordinano online». Tutti lo conoscono come “Piotar Boa” e le sue applicazioni su Instagram, Facebook e Snapchat aiutano le aziende a farsi conoscere e vendere prodotti. Fabio Forgione è l’isernino creatore di centinaia di filtri per aziende e personaggi famosi utilizzati da oltre un miliardo di persone nelle principali applicazioni social come Instagram, Facebook e Snapchat. Tutti lo conoscono come “Piotar Boa” e, dal 2017, è uno dei più importanti esperti di realtà aumentata (AR), sia a livello nazionale che internazionale. È il primo e unico italiano scelto da Meta (Ex Facebook) come Official Partner per la creazione di filtri in realtà aumentata. Pensate che le sue applicazioni aiutano le aziende a farsi conoscere e vendere, senza che il potenziale acquirente debba spostarsi da casa. “Si possono calzare un paio di scarpe, indossare le t-shirts o un cappotto, direttamente dal cellulare”, spiega Forgione (vedi intervista). “É una tecnologia che permette di aumentare/arricchire la realtà che ci circonda, aggiungendo delle immagini digitali, oggetti 3D animati, audio o testi. In questo modo la si rende più immersiva ed interattiva”.