Isernia senza calcio. Era nell’aria ma ora è ufficiale. A nulla è valso il tentativo in extremis di iscrivere i biancoazzurri in Eccellenza con l’incontro tra il sindaco D’Apollonio e il proprietario dei pentri Biscotti. «Abbiamo preso atto della situazione – dichiara Biscotti – e della mancanza di disponibilità ad un sacrificio. Adesso ci prendiamo tutti un anno sabbatico che credo faccia bene ad un ambiente come quello di Isernia».