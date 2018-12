L’Isernia ferma il Matelica, per l’Agnonese brutto ko a Vasto

REDAZIONE SPORTIVA

Domenica dal sapore agrodolce per Isernia e Olympia Agnonese. I baincoazzurri ospitavano al Lancellotta la seconda forza del torneo Matelica riuscendo a rallentarne la corsa fermandola sull’1-1. E pensare che a passare in vantaggio sono stati proprio i pentri, al 75’ grazie a Ciccone con il pareggio dei marchigiani arrivato a quattro dalla fine ad opera di Lo Sicco.

Sconfitta amara per l’Olympia Agnonese che perde un altro scontro diretto dopo quello con il Montegiorgio in trasferta a Vasto. A decidere l’incontro la rete dopo soli tre minuti di gioco su rigore da parte dell’ex Leonetti. Ad ostacolare la rimonta granata, l’inferiorità numerica dovuta all’espulsione per doppia ammonizione di Pejic.