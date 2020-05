L’ira di Salvini contro Toma: “Solo in Molise un rimpasto di Giunta durante una crisi sanitaria”

“Lasciare fuori la Lega è un torto ai molisani non al nostro partito”

La scorsa settimana aveva preannunciato “un siluro su Toma” e oggi Matteo Salvini esprime pubblicamente il suo dissenso nei confronti del governatore Toma per aver lasciato la Lega fuori dalla Giunta regionale. Ieri i decreti di nomina del nuovo esecutivo che, come previsto, non comprende più il Carroccio. “Non è un dispetto alla Lega – ha detto il leader Matteo Salvini in un’intervista rilasciata ai colleghi di Teleregione Molise – ma un dispetto ai molisani che hanno votato per la Lega, eleggendo uomini e donne della Lega ed hanno votato l’attuale governatore.

Non mi è sembrata una scelta opportuna – ha proseguito Salvini – soprattutto in un momento di crisi sanitaria ed emergenza sociale ed economica in cui c’è bisogno di allargare e coinvolgere il più possibile. Escludere qualcuno mi sembra una scelta poco utile per il Molise e i molisani, anche perché nessuno può fare da solo in un momento come questo. Noi il lavoro per i molisani lo facciamo con l’assessore o senza l’assessore, queste cose non interessano i cittadini. Noi ci occupiamo di problemi reali, non di posti in Giunta, di consiglieri d’amministrazione, di sottosegretari”.

Infine un’ultima stoccata al presidente della Regione: “E’ strano che il Molise – ha chiosato Matteo Salvini – sia l’unica regione in tutta Italia che durante l’emergenza sanitaria abbia fatto un rimpasto, mandando assessori e riprendendo assessori, ma l’Italia è bella perché è varia”.