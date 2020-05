Liquami nel fiume Cavaliere, allarme lanciato da Cosmo Caranci

Inquinamento in corso a Isernia, sulla riva destra del fiume Cavaliere, come si vede nella foto pubblicata da Cosmo Caranci. Dal collettore, che collega il quartiere San Lazzaro al depuratore, fuoriescono liquami in libertà per una rottura del tubo. «L’amministrazione comunale di Isernia dovrebbe intervenire al più presto – afferma Caranci – per porre fine all’inquinamento. Sul posto ci siamo recati con un gruppo di amici. Disponiamo di ampia documentazione fotografica, pronti a collaborare con tutte le autorità competenti».