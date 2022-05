L’ipocrisia italiana sulla sicurezza sul lavoro nei  luoghi pubblici

di Sergio Genovese

I lettori avranno letto nei giorni scorsi la notizia del dirigente scolastico assolto per problematiche afferenti un infortunio occorso ad una collaboratrice scolastica che per fortuna non ebbe conseguenze tragiche. Premesso che l’argomento è serio e non di poco conto, vediamo che cosa si è inventato lo Stato al momento per trovare il colpevole quando, come accade spesso, avvengono incidenti segnati dalla imponderabilità degli eventi e non dalla cattiva gestione della sicurezza. Le Scuole italiane sono vetuste spesso trascurate dalle Amministrazioni Comunali e Provinciali. Per fare un esempio alla bisogna ,l’Istituto dove si verificò l’incidente, aveva ed ha una superficie di 10.000 metri quadrati. E’ facilmente intuibile quanti rischi possa avere un edificio vecchio per molto tempo ignorato dalla manutenzione pesante per poter avere una vita, presumibilmente sicura. Così il Preside oltre che preoccuparsi della maniglia di una finestra che si rompe deve fare attenzione se quel tale solaio della palestra resiste o può venire giù. Come si può notare problemi grandi che lo Stato, sempre pronto a scritturarsi al club dei Ponzio Pilato, ha inteso riversare sulle spalle del dirigente scolastico con la sponda giuridica che ad esso è riconosciuto lo status di datore di lavoro. I colleghi più attempati ricorderanno che nel passato dal punto di vista legale era sufficiente dimostrare la segnalazione del rischio, oggi si è andato oltre perché resta in capo al dirigente la responsabilità di attivare azioni immediate benché protettive quando la emergenza si fa materia.Come se ogni dirigente scolastico fosse obbligato a detenere una preparazione ingegneristica da sommare alla laurea posseduta. Un piccolo, grande rompicapo che continua a tenere in piedi una situazione paradossale che si riproporrà al prossimo episodio infortunistico, si spera di non drammatiche evoluzioni, come invece rischiava di essere quello del 2013 che mi ha offerto la stura per approfondire l’argomento in questione.Se ci fosse scappato il morto l’incolpevole dirigente, nonostante la bravura degli avvocati Mariano e De Rubertis supportati dalla CGIL, chissà come ne sarebbe uscito fuori. Il dubbio non è banale perché comunque due giudici l’hanno pensata in maniera diversa: il primo voleva attribuire al capo di Istituto capacità di magia occulta perché un perito di parte aveva sostenuto che una attenta manutenzione del cancello in questione avrebbe potuto stanare un difetto strutturale chiuso all’interno della cerniera. Il secondo che ha ragionevolmente affermato che nessuna conoscenza specifica avrebbe mai potuto individuare il difetto ancestrale. Ma le ipocrisie italiane non si fermano solo nella voglia dello Stato di non affrontare seriamente il problema. Si spalmano anche dove il cittadino mai si sognerebbe di intercettarle. Se entrate al tribunale di Campobasso ci sono molte lacune sulla sicurezza dei lavoratori. Sulle ampie scalinate non si notano i dispositivi antiscivolo che in materia è come non conoscere l’alfabeto mentre si ambisce a scrivere un libro. Nelle stanze dei piani alti in pochi metri quadrati ci sono più scrivanie che rendono gli ambienti costantemente pericolosi. Se penso a tutti i miei colleghi che hanno pagato multe salatissime per uno scalino scheggiato, mi convinco che le cose da mettere in ordine sono tante ma devono nascere innanzitutto dalla morale e dalla coerenza delle persone deputate a giudicare traendo spunto dal primato di principi che devono valere nelle Scuole, negli Uffici ma anche nei Tribunali.