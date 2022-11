L’Ipia Montini in via San Giovanni  si propone ai nuovi studenti attraverso le attività di laboratorio con l’open lab￼

SPERIMENTA, FAI, ORIENTA è il nuovo modo di scegliere. Mettersi in gioco e verificare sul campo se si è tagliati per una specifica professione sono gli obiettivi dell’ OPEN LAB organizzato dall’IPIA “Montini” di Campobasso: alunni e genitori potranno sperimentare direttamente nei laboratori di Elettrotecnica, Meccanica e Elettronica, cosa si fa e come si opera in un determinato settore lavorativo. Le novità di questo approccio sono molteplici: presenza di ragazzi e genitori in un contesto concreto e non passivo, interazione con i docenti delle discipline professionalizzanti, conoscenza di un ambiente nuovo attraverso un agire concreto, partecipazione in modo fattivo al processo di apprendimento secondo le più innovative metodologie didattiche del learning by doing, del peer tutoring e del problem solving.

L’ OPEN-LAB è aperto a studenti della scuola secondaria di 1° grado (3° classe) e ai loro genitori. Si svolgerà mercoledì 23 novembre 2022 dalle 15,00 alle 17,00.

A tutti i futuri studenti e ai loro genitori, l’IPIA “Montini” di Campobasso in via San Giovanni augura un buon laboratorio, ricco di scoperte utili per una scelta consapevole e confacente alle inclinazioni degli studenti e alle aspettative delle famiglie.