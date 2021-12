Lions Club Termoli, la 60^ Charter Night

Si è svolta nella serata del 19 dicembre 2021 , negli ambienti di Villa Livia di Termoli, la 60 ° Charter Night del Lions Club Termoli Host, nella quale i soci insieme ad alcuni ospiti e nel rispetto di tu tte le norme sulla prevenzione anti Covid hanno celebrato la ricorre nza del sessantesimo anno dalla fondazione del club avvenuta nell’ormai lontano 1961.



La cerimonia è stata presieduta dal presidente del Lions Club Termoli Host Giovanni Di Girolamo alla presenza del Governatore del Distretto 108 A del Lions Club International, Franco Saporetti del Vice Governatore Francesca Ramicone e del Cerimoniere Distrettuale Christian V alentino. L’ incontro è stato introdotto dal cerimoniere del Lions Club Termoli Host Giovanbattista Amoruso e dal Cerimoniere Distrettuale Christian V alentin o i quali hanno illustrato il percorso della riunione e hanno dato il benvenuto al Governatore e alle autorità presenti Nel suo intervento il Presidente Di Girolamo ha fatto una sin tesi dei service realizzati e ha ringraziato tutti coloro che hanno part ecipato alla loro attuazione ribadendo il suo intento di dare rilevanza nel periodo del suo mandato a service dedicati Soprattutto alla solidarietà, ai giovani, all’ambiente e alla cultura.



Il Governatore distrettuale Franco Saporetti ha precisato , nel suo discorso misurato ed appassionato, quelli che sono gli scopi e gli obiettivi dei Lions, i n primo luogo quello di impegnare il tempo per servire con uno spirito di amicizia e solidarietà. Ha inoltre esortato ad una unità di intenti e collaborazione, sottolineando l’ esigenza di una sempre più attiva partecipazione dei soci alle attività del Club.



Alla base dell’istituzione la ionistica vi è il desid erio di fare qualcosa per gli altri e in particolare per coloro che sono in difficoltà. Ha poi ricordato che il Lions Club ha un secolo di storia alle spalle con una struttura internazionale ed un codice etico che guida i soci ad avere comportamenti corret ti anche nella vita. Il Lions Club International collabora attivamente anche con i stituzioni internazionali come l’ONU, l’UNESCO, l’UNICEF e l’OMS. Saporetti h a citato da ultimo l ’aiuto prestato dei Lions nei terremoti d ell e Marche e il loro particolare impegno ad Arquata e Camerino.

Il Presidente del Leo Club di Termoli Donato Martino ha feste ggiato con i soci Leo la 4° Ch arter Night

del Club ed ha illustrato i service realizzati.

I soci del Lions Club Termoli Host , ringra ziano tutti gli illustri ospiti intervenuti alla 60° Charter Night e in particolare i presidenti dei vari Club intervenuti, il Comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, Capitano di Fregata Amedeo Nacarlo, il PDG ENRICO CORSI Referente Service “Villaggio della S olidarieta’ Lions WOLISSO” WOLISSO”, i Presidenti della 7° Circoscrizione Antonio Cocozzella e Luisa Rotoletti.