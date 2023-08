Lions club Larino e comune insieme per ricordare Antonio Picariello

“Comunque prima c’era: Antonio Picariello” il titolo dell’evento che ricorderà il professor Antonio Picariello e si terrà venerdì 4 agosto 2023 ore 18.00, presso l’atrio del Palazzo Ducale di Larino. L’ incontro, promosso dal Lions club Larino con la collaborazione del Comune frentano, si inserisce nell’estate larinese per ricordare il professor Antonio Picariello scomparso prematuramente tre anni fa prendendo spunto da “Comunque prima c’era”, sua opera letteraria. Uomo di grande spessore il professor Picariello, docente, critico d’arte, saggista, appassionato d’arte e cultura.

Fondatore del movimento artistico internazionale “Archetyp’Art”, con catalogo pubblicato da Electa Napoli, ha curato tre edizioni dell’importante “Premio Termoli”.

E’ stato tra gli ideatori e gli organizzatori del “meeting” sulla giovane critica d’arte italiana “TrackerArt”.

Curatore di eventi culturali, mostre e rassegne in Africa, Sud America, Europa e tanto altro anche nella cittadina di Larino, che lo ha visto promotore di lodevoli iniziative e collaborazioni e ha vissuto, il professore Picariello, nella quotidianità.

Antonio Picariello ha avuto come maestri Umberto Eco e Tomás Maldonado, patrimonio culturale, il suo, che ha incantato intere platee di ogni età.

Saranno in tanti gli amici che, dopo i saluti istituzionali del Presidente del Lions club Larino Pasquale Gioia, il sindaco della città frentana Giuseppe Puchetti e l’assessore alla cultura Iolanda Giusti, si alterneranno con interventi programmati e omaggeranno Antonio Picariello. L’evento si fregerà del contributo musicale dei Maestri Giuseppe Rossi e Vincenzo Galassi, inoltre, sarà allestita una mostra.