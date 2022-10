Lions Club Isernia: tra storia e iniziative umanitarie

Il 23 ottobre scorso, il Lions Club Isernia ha inaugurato l’anno sociale 22-23 con una riunione che è risultata, oltre che allegra e amichevole, come al solito, anche interessante per la presenza di un Socio Fondatore del Club, Michele Paolantonio, di cui si erano perse le tracce. Michele Paolantonio, che nel 1962 era un trentenne baldo giovanotto, ma ancora oggi conserva una invidiabile forma fisica vive a Roma, fu uno stretto collaboratore del primo presidente, Mario Lancellotta. Sulle riviste Lions di 60 anni fa, donate generosamente dagli amici del Club di Campobasso, viene descritto all’americana “toast master”, cioè secondo una traduzione letterale “maestro di brindisi”, in realtà “capacissimo organizzatore”, tanto che fu l’anima della riunione di fondazione che si tenne a Roccaraso.

Qui il 12 maggio 1962 il governatore Francesco De Magistris consegnò la Charter a Mario Lancellotta, alla presenza di Luigi De Micco, presidente del club padrino di Campobasso, e del presidente del Rotary Club Isernia, Oreste Balzano.

Insieme a Michele Paolantonio i soci Lions hanno potuto rievocare una grande pagina di storia di Isernia attraverso il ricordo dei tanti personaggi che la animarono: oltre a Mario Lancellotta, primo presidente; Antonio Ilario, Dante Petrecca, Federico Scioli, vicepresidenti; Vittorio De Feo, segretario e tesoriere; Carlo Alonso, cerimoniere; Pietro Galgani, allora Sindaco di Isernia, censore; Sabino D’acunto, Pasquale D’Andrea, Natalino Paone, allora Sindaco di Scapoli, Emilio Monaco, consiglieri; infine Mario Di Nezza, grande animatore soprattutto in merito all’obiettivo del riconoscimento della Provincia di Isernia.

Hanno partecipato all’evento con grande interesse il Presidente delle 5°, 6° e 7° Circoscrizione, Antonio Moscianese Santori, ed il Presidente della Zona B della 7° Circoscrizione, Francesco Ferrauto, il Presidente del Rotary Club Isernia, Domenico Ragozzino; il Presidente del gemellato Lions Club Castelfidardo, Giacomo Circelli, la Presidente del gemellato Lions Club Sulmona, Gemma Di Iorio, e la Presidente del Lions Club Ortona, con il quale non c’è gemellaggio, ma grande amicizia, Marialuisa Campanella.

Il presidente Luciano Scarpitti ha inoltre presentato la squadra che lo affiancherà quest’anno, vicepresidente, Nicandro Ricci, segretario Chiara Passarelli; vicesegretario Adele Bonifacio; responsabile soci Antonio Maria Triggiani; responsabile service Stefano Gravante; tesoriere Alessandro Scuncio; Censore Davide Tagliaferri, cerimoniere Antonio Maria Triggiani; comitato soci Alberto Santolini, Antonio Scuncio e Valeria Buccomino.

Infine il presidente Luciano Scarpitti ha illustrato sinteticamente i service rilevanti realizzati nello scorso anno: affidati capi di abbigliamento alla Caritas per profughi Afghani, per merito di Salvatore Barricelli, e per profughi Ucraini, per merito di Alberto Santolini; Prevenzione diabete, esame della glicemia, in collaborazione con Corrisernia, grazie all’impegno dei medici Fernando Crudele e Davide Tagliaferri; piantumazione alberi, per merito Luisa Rotoletti; defibrillatore donato al Tribunale di Isernia, per merito di Mario Fuschino; regali all’orfanotrofio di Cercepiccola, per merito Luisa Rotoletti; distribuzione di buoni acquisto programmata insieme alla Comunità di S. Egidio, per merito di Alessandro Scuncio; avanzata la candidatura per la conferenza del Mediterraneo. Versati aiuti economici per scuola in Burkina Faso, per acquisto furgone del Banco Alimentare e per villaggio di Woolisso. Con l’occasione tutti i Soci del Club hanno festeggiato anche due novelli sposi: Domenico e Serena Triggiani.