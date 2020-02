Lions Club Isernia organizza il “Concerto per la speranza”

Presente una delle migliori orchestre da camera dell’Europa orientale

«Uno degli obiettivi dei Lions Club è incentivare la cultura, ma il primo obiettivo in assoluto è quello di promuovere l’attività benefica sotto qualsiasi forma e modalità – ha dichiarato il Presidente del Lions Club Isernia, Mario Fuschino – A queste caratteristiche risponde perfettamente la decisione di organizzare ad Isernia un concerto di una importante orchestra internazionale, di cui abbiamo colto la disponibilità, e nello stesso tempo effettuare una discreta raccolta fondi».

L’evento, a cui il Lions Club ha dato il titolo di “Concerto per la speranza”, organizzato in collaborazione con l’Associazione Musicale Liberty e con la Parrocchia del Sacro Cuore, avrà lo scopo di riuscire ad acquistare almeno un defibrillatore da mettere a disposizione dei cittadini di Isernia. Una volta effettuato l’acquisto si studierà il modo migliore per consentire l’utilizzazione più facile e di pronto intervento. Luoghi particolarmente adatti potrebbero risultare le scuole o altre strutture pubbliche.

L’orchestra che nell’occasione verrà ad esibirsi sarà la “Harmonia Nobile Chamber Orchestra” che è generalmente considerata una delle migliori orchestre da camera dell’Europa orientale. Nata nel 1985 presso la Società Filarmonica Regionale di Ivano-Frankivsk ebbe come Direttore artistico, concertmaster permanente e solista Honored Artist of Ukraine, Natalia Mandryka.

Durante la lunga attività creativa il team ha contato sulla partecipazione di grandi direttori d’orchestra di Germania, Finlandia, Russia, Polonia, Ucraina e sulla collaborazione di grandissimi solisti.

Famosa per la sua perfezione artistica e per la sua insolita diversità nell’esecuzione di stili musicali e repertorio, nel corso degli anni l’orchestra ha effettuato più di 2.600 concerti ed ha affrontato più di 120 programmi diversi. Ha inserito nel repertorio sia opere collettive di classici del mondo, sia musica moderna con arrangiamenti personali e molti adattamenti per l’esecuzione di orchestra d’archi.

Nel 1998 è stato conferito all’Orchestra il “Vasyl Stefanyk Artistic Award” come miglior collettivo creativo dell’anno, poi nel 2006, ha ricevuto il titolo onorifico “ACADEMIC”.

Al concerto di Isernia, insieme all’orchestra, diretta dal Maestro Fernando Raucci, parteciperà in qualità di solista Adalisa Castellaneta, chitarrista famosa che secondo accreditati critici è “interprete dalla caratteristica prevalentemente poetica; il suo fraseggio è nello stesso tempo nobile e lirico”. Diplomata con il massimo dei voti al Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari, si è esibita in noti centri musicali in Italia e all’estero per importanti Festival e Società di concerti. Per la RAI ha registrato musiche di Bach e Villa Lobos; in prima esecuzione assoluta ha inciso brani di Mauro, Emilia e Michele Giuliani, riscuotendo ampi consensi di critica. È attualmente titolare della cattedra di chitarra classica presso il Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli. Il concerto si terrà a Isernia il prossimo 23 febbraio nel Teatro San Francesco, presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini con ingresso in Via Piave. Ai cittadini di Isernia che il Lions Club si augura parteciperanno numerosi, ai quali viene data la possibilità di ascoltare dell’ottima musica, si chiederà all’ingresso un’offerta libera; pertanto la realizzazione dell’obiettivo benefico dipenderà dalla quantità di spettatori e dalla loro generosità.