Lions Club Isernia: Mario Fuschino succede a Salvatore Azzolina

REDAZIONE

“We serve”. Noi serviamo. Questo è il motto dei Lions Club sparsi in tu-to il mondo. E proprio nel rispetto di questa parola d’ordine il Presidente del Lions Club di Isernia, Salvatore Azzolina, in procinto di lasciare il suo mandato annuale, ha fatto un elenco dettagliato delle iniziative che ha por-tato a termine o ha iniziato. Tra le iniziative a carattere prevalentemente sociale ha annoverato le visite mediche (oculistica, spirometria e prova audiometrica) organizzate presso il centro anziani di Isernia; in collabora-zione con la Comunità di S. Egidio, ha cercato di portare serenità ai carce-rati; ha organizzato il 5° Congresso di Oncoematologia in ricordo di Raf-faelina Colalillo. Poi iniziative culturali, che comunque rivestono valore sociale, come: la realizzazione di un volume storico su Isernia; la visita a Napoli ad una importante mostra di Maurits Cornelis Escher; l’incontro, te-nuto a Castelfidardo, tra fisarmonica e zampogna molisana; l’organizzazione del “Memorial Di Nezza” sull’ambiente; il coinvolgimento delle scuole della Provincia di Isernia nel Concorso internazionale “Un po-ster per la Pace”; ed infine, ma è ancora in preparazione, la realizzazione di un busto commemorativo di San Tommaso Moro, protettore dei politici, uomo di grande cultura umanistica vissuto a cavallo tra il 15° ed il 16° se-colo, che verrà collocato nel chiostro interno di Palazzo S. Francesco. Nel salutare gli amici di Isernia, che per l’occasione erano riuniti con un folto gruppo di iscritti al Lions Club di Sulmona, con i quali sono gemellati per antica amicizia, ha voluto fare l’elogio della indifferenza. «Questo senti-mento positivo – ha spiegato Azzolina – che mi ha ispirato nello svolgere il mio mandato, non vuol significare noncuranza, apatia o distrazione, bensì amore verso gli altri senza distinzioni di sorta e fare del bene senza aspet-tarsi nessun riconoscimento o alcuna ricompensa». La riunione, che in gergo lionistico è chiamata “Charter”, si è aperta con gli inni, quello inter-nazionale dei Lions Club, quello dell’Unione Europea e quello di Mameli, cantato da tutti. Erano presenti il Prefetto di Isernia, la dottoressa Cinzia Guercio, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Tenente Colonnello Gennaro Ventriglia, ed il Comandante provinciale della Guardia di Finan-za, Capitano Lorenzo Musone. La riunione si è chiusa con il passaggio delle consegne al nuovo Presidente, Mario Fuschino, il quale ha ricordato che obiettivo dei Lions Club è quello di servire 200 milioni di persone, «ora siamo soltanto a 70 milioni, ma noi dobbiamo sempre guardare all’obiettivo principale». «Io cercherò di attenermi ai principi di libertà, intelligenza e socialità – ha continuato l’avvocato Fuschino – non annuncio un program-ma preciso perché intendo seguire gli avvenimenti e mi affiderò ad un pia-no che sarà sempre in progressiva evoluzione».