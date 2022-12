Lions Club Isernia e Decò insieme alla Comunità di Sant’Egidio danno aiuti ai poveri

«In questi giorni in cui risplendono tante luci colorate e molte persone affollano allegramente i negozi per acquistare regali o prodotti di consumo particolari, compiere un gesto di solidarietà per aiutare le molte famiglie che non possono permetterselo è per noi un dovere morale cui non vogliamo rinunciare». Queste le parole di Luciano Scarpitti, Presidente del Lions Club Isernia, pronunciate quando una delegazione di questa Associazione cittadina si è recata nei giorni scorsi alla sede della Comunità di Sant’Egidio di Isernia per consegnare 40 buoni-spesa da distribuire a famiglie in difficoltà economiche.

«La povertà è un male che ancora affligge molti Italiani e non bastano gli interventi governativi – ha continuato il Presidente Scarpitti – è necessario che anche le organizzazioni umanitarie facciano la loro generosa parte. Infatti tutti i Club Lions in Italia stanno realizzando interventi di ogni tipo per far fronte alle esigenze nei territori e all’estero». Tale iniziativa ad Isernia ormai si ripete da diversi anni, non si è interrotta neanche quando il covid mieteva ogni giorno vittime innocenti. Il Lions Club Isernia ha preferito il sistema dei buoni acquisto perché consente alle famiglie di scegliere liberamente i prodotti a loro più utili in questo preciso momento.

Altri Club Lions preferiscono fornire alle persone pacchi contenenti prodotti essenziali, ma la nostra decisione è di tipo diverso ed abbiamo potuto verificare nel tempo che è molto gradita. Ogni anno abbiamo trovato strutture commerciali diverse pronte a collaborare con noi con entusiasmo e altruismo, anche attraverso una partecipazione alla spesa; quest’anno ci hanno affiancato i supermercati Decò che, oltre tutto, appartengono ad una catena strettamente legata al territorio molisano, isernino in particolare. I possessori dei buoni potranno recarsi presso i centri commerciali Decò e acquistare i prodotti loro necessari. Ci siamo rivolti alla Comunità di Sant’Egidio per selezionare 40 famiglie di Isernia che combattono nell’indigenza, ad esse verranno distribuiti i buoni acquisto affinché abbiano un po’ di sollievo in occasione del Natale. Hanno accolto la nostra iniziativa con grande dedizione la Presidente della Comunità di Sant’Egidio, Roberta Castrataro, e la Consigliera, Franca Capone. La piccola e semplice cerimonia della consegna dei buoni è avvenuta nella sede della Comunità di Sant’Egidio alla presenza, insieme al Presidente, Luciano Scarpitti, anche del Vicepresidente, Nicandro Ricci, del Tesoriere, Alessandro Scuncio, e del Responsabile Soci e Cerimoniere, Antonio Maria Triggiani.