Lions: 42mila euro in più per i paesi terremotati

I Lions molisani, insieme a tutti gli altri che appartengono al più grande dei 17 distretti italiani, riescono sempre a dimostrare ampiamente il loro spirito umanitario e la loro volontà di aiutare gli altri anche in presenza di qualsiasi tipo di difficoltà. I sei Club Lions della nostra Regione, 2 di Termoli e quelli di Campobasso, Larino, Bojano e Isernia, hanno partecipato ieri al Congresso Straordinario del Distretto 108-A con il quale si è voluto aumentare la somma già impegnata per due progetti da realizzare a Camerino e ad Arquata del Tronto, due cittadine sconvolte più di 4 anni fa dal terremoto che colpì l’Italia centrale. Purtroppo, però, i lavori non sono ancora arrivati a compimento.

«Ora non possiamo fermarci! Dobbiamo andare avanti affinché il nostro Distretto possa onorare l’impegno assunto con i due comuni che fanno parte del nostro vasto territorio e ancora in attesa che si realizzino i lavori promessi». Con queste decise parole Francesca Romana Vagnoni, Governatore del Distretto Lions 108-A, ha aperto il Congresso Straordinario, che si è tenuto in forma telematica alla presenza di oltre 270 delegati.

«I lavori progettati a suo tempo – ha ricordato Vagnoni – sono il Borgo Lions dell’Amicizia ad Arquata del Tronto e Insula Lions Fonte San Venanzio a Camerino, per la realizzazione dei quali sono stati stanziati dai soci Lions oltre 2 milioni e 3centomila euro ed anche il prezioso lavoro di un pool di soci, professionisti e tecnici del settore. Questi, che continuano ad impiegare la loro opera a titolo gratuito, hanno incapo anche la responsabilità tecnica e formale nei confronti delle autorità competenti».

Come ha illustrato Francesca Romana Vagnoni, l’assegnazione, prima, e l’urbanizzazione, poi, dei luoghi dedicati ai due progetti e le ripetute modifiche dei lotti assegnati, come si può facilmente intuire, hanno comportato sia l’adozione di nuove soluzioni realizzative sia l’incremento dei costi non preventivabile all’inizio. Di qui è nata la proposta, discussa nel Congresso straordinario, di dedicare alla realizzazione delle opere la cifra di 41.991,32 euro ricevuta dal Distretto a seguito dei risparmi fatti registrare dalla organizzazione della Convention Internazionale tenuta a Milano nel 2019.

«Questo Congresso Straordinario – ha dichiarato Vagnoni – viene convocato proprio per non perdere altro tempo prezioso e poter avviare immediatamente i lavori, che ad Arquata dovrebbero così concludersi prima dell’estate prossima». La proposta è stata accolta con voto unanime dai delegati ed il Governatore ha potuto dichiarare con soddisfazione: «Ora che tutti gli ostacoli sono stati rimossi, possiamo finalmente portare a termine un progetto che non ha perso la sua validità con il tempo trascorso perché i bisogni in quei territori sono ancora vivi».

Intervenendo nel dibattito che ha seguito la relazione del Governatore, Luciano Scarpitti, Presidente del Lions Club Isernia, ha voluto precisare «Non si possono accettare senza alcuna reazione le lungaggini e le complicazioni imposte dalla burocrazia italiana. Soprattutto quando i ritardi vanno a danneggiare cittadini colpiti da una calamità naturale ed i Lions si attivano immediatamente, occorre adottare sistemi di controllo e pressione, anche mediatica, che portino alla realizzazione tempestiva degli interventi. Fare bene e fare presto è il motto che deve animare sempre i soccorritori».