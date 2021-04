L’inventore che sta ripulendo i fiumi

di Marianna Meffe

Il mestiere dell’inventore sembra qualcosa alla Archimede Pitagorico, una nicchia che può esistere solo nei fumetti.

Eppure questo lavoro c’è chi lo fa davvero.

Boyan Slat: potremmo definirlo un ingegnere ma questa definizione forse non gli renderebbe pienamente onore (e lo dico da futuro ingegnere).

La storia di Boyan è in realtà piuttosto semplice.

A sedici anni il suo sogno era quello di prendere una licenza di scuba diving. Durante la sua prima immersione subacquea, tuttavia, rimase colpito da come avesse incontrato più plastica che pesci. A quel punto non poté fare a meno di chiedersi: “Perché, semplicemente, non ripuliamo questo posto?”

Ed è proprio dalle domande così semplici, che vanno al cuore del problema, che nascono le soluzioni più geniali. Detto fatto, Boyan si è letteralmente inventato una soluzione: perché quello che fa oggi lui con il suo team è una cosa, davvero, che sembra uscire dritta dalle tavole di un’avventura disneyana.

L’Interceptor è un sistema di pulizia totalmente autonomo, brevettato dall’azienda di Boyan, la Ocean Cleanup.

Alimentato a luce solare, esso sfrutta le correnti dei fiumi per canalizzare le plastiche su dei nastri trasportatori e raccoglierle al suo interno.

Queste plastiche vengono poi riciclate per fabbricare prodotti la cui vendita sostiene i costi di funzionamento dell’Interceptor: sparagn e cumbarisc, come si direbbe in Molise.

Ma non si creda che sia stato tutto rose e fiori: il primo prototipo fu un fallimento totale; arrivato in alto mare non riuscì a recuperare neppure un grammo di plastica, si ruppe prima. Anni di simulazioni al computer non avevano preparato la Ocean Cleanup e il suo Interceptor al contatto con l’Oceano aperto, quello vero.

Poche settimane in mare bastarono però a capire dove avessero sbagliato. Così, dopo sei mesi erano di nuovo sul luogo del delitto: la Great Pacific Garbage Patch (grande chiazza di immondizia del Pacifico), luogo di convergenza delle correnti marine, l’isola maledetta dove vanno a accumularsi le plastiche gettate nelle acque del mondo. E questa volta l’Interceptor ebbe la meglio.

A quel primo Interceptor, ne seguirono altri, che oggi operano in Indonesia, Malesia e Repubblica Dominicana.

Il loro scopo ultimo non è solamente quello di togliere la plastica dai fiumi prima che raggiunga gli oceani e poi mandarla a smaltire correttamente, ma anche quello di aiutare le persone che vivono sui corsi d’acqua più problematici.

Questi fiumi fanno infatti parte di quell’1% dei fiumi globali responsabile di oltre l’80% di tutta la plastica che arriva nei mari.

E quando vivi di pesca ma le tue acque sono invase dalla plastica, è un problema. I pesci spariscono. Quei pochi che restano non sono neppure sicuri: tra i pescatori le storie di resti di tappi, bottiglie e buste ritrovate nei corpi dei pesci non sono più una novità da anni.

L’obiettivo della Ocean Cleanup è di affrontare i mille fiumi più inquinati entro 5 anni: ben presto gli Interceptors si dirigeranno verso nuove terre, in Vietnam, Thailandia, Giamaica, Los Angeles.

È una battaglia che richiederà del tempo per essere portata a termine, ma già da oggi grazie a Boyan e ai suoi sostenitori, ogni giorno tonnellate di plastica abbandonano i mari.