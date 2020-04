Tempi record per la sede provinciale dell’Inps di Isernia, che ha già messo in pagamento la Cassa Integrazione Ordinaria per il mese di marzo.

Un plauso incondizionato ai funzionari della sede isernina dell’Inps, che si sono fatti carico del drammatico momento che stanno vivendo centinaia di famiglie della provincia di Isernia.