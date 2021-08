Lino Banfi sceglie ancora Termoli per le sue vacanze: paparazzato in città

Lino Banfi sceglie ancora Termoli per trascorrere le sue vacanze in relax. Come accaduto già lo scorso anno, (QUI ARTICOLO E INTERVISTA) quando si intrattenne sempre nella città adriatica tra selfie e saluti con i tantissimi fan, anche quest’anno la scena si è ripetuta. Lino Banfi, ottantaquattro anni compiuti lo scorso 9 luglio, è da sempre uno dei personaggi più popolari e amati d’Italia, uno degli attori più noti che ha conquistato diverse generazioni di appassionati televisivi. Sono tante le persone che hanno avuto già il grande piacere di poterlo conoscere dal vivo e scambiare con lui qualche parola. “Un emozione unica aver conosciuto una delle figure più importanti del nostro panorama Nazionale del Cinema e della Televisione”, è solo uno dei tanti commenti di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo. La sua presenza a Termoli è anche dovuta alla grande amicizia stretta con un noto avvocato termolese.

Photo: Giovanni Annese