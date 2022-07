Lino Banfi in vacanza a Termoli: «Questa regione per me è stata una grande scoperta»

L’attore ha da poco sconfitto il Covid e mette a tacere le voci sulle sue condizioni: «Sto benissimo»

«Ho sconfitto il Covid e sto benissimo.» Lo ha detto Lino Banfi che è da poco guarito e sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Termoli.

Il popolare attore – riporta l’Ansa Molise – vuole mettere a tacere così le voci sulle sue condizioni di salute. «Hanno esagerato – dice intervistato da Telemolise – alcuni miei amici addirittura pensavano che fossi in terapia intensiva. Non so più quali scongiuri fare.»

Banfi, che proprio nei giorni scorsi ha compiuto 86 anni, scherza sulla positività al virus: «Da poco mi è accaduta questa cosa. Io che sono sempre stato negativo come carattere nella vita per una volta volevo continuare a esserlo e invece il Covid mi ha fregato. Non me lo aspettavo.»

L’attore pugliese parla anche del Molise: «Mi piace stare qui, sono venuto anche altre volte sempre d’estate, in giorni vicini al mio compleanno. Questa regione per me è stata una grande scoperta, una scoperta di serenità e di tranquillità.»

Foto: Ansa Molise