L’Infiorata dei bambini: scarica e colora l’album sulla tradizione

Un album colorato per conoscere divertendosi tutto quello che c’è da sapere su una delle tradizioni più belle e sentite di Campobasso. L’amministrazione comunale ha pensato anche ai più piccoli dando la possibilità di scaricare e colorare l’album “L’Infiorata dei bambini” per conoscere divertendoti tutto quello che c’è da sapere su una delle tradizioni più belle e sentite della nostra città. L’album è scaricabile qui sotto. «Aspettiamo di leggere i vostri pensieri e vedere le vostre opere. Potete inviarcele via mail a cultura.comune.campobasso@gmail.com».

SCARICA QUI L’ALBUM DA COLORARE