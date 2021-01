L’infermiera molisana che ha fatto il vaccino: “Un gesto d’amore, ecco il perché della mia scelta”

Tra le tante storie emerse in questi ultimi giorni di persone, principalmente operatori sanitari, chesi sono sottoposte a vaccino, ci piace racocntare quelladi Eufrasia, inferiera molisana a cui proprio oggi è stato somministrato il vaccino.

E’ direttamente lei a raccontare perché ha preso questa importante decisione.

“Abbiamo tra le nostre mani una cosa meravigliosa, si chiama libero arbitrio.

Con questo post – ha scritto Eufrasia – non voglio passare per l’eroe di turno. I dottori in infermieristica (questo è il nostro titolo di laurea, anche se alcuni storcono ancora il naso ma questo è) son stanchi di esser chiamati EROI per una serie infinita di motivi e vogliono solo esser trattati come professionisti.



In questi giorni ho pensato, lo faccio o non lo faccio?

Mi espongo o rimango in silenzio?



Oltre quella rivista c’è una persona e voglio condividere con voi non il perché ma il come ho preso questa scelta.



Ho sempre pensato che come punto di riferimento per le informazioni di salute, bisogna rivolgersi al proprio medico o ad uno specialista e non basarsi su opinioni random sui social, perché se non si è strettamente del settore, non si riesce a scindere una bufala ben costruita dalla realtà e si crea confusione.



L’unico consiglio che mi sento di darvi con il cuore è:



INFORMATEVI da chi certe cose le ha studiate, ha i titoli, le competenze per farlo e NON SEGUITE il cugino del fratello del cognato del pronipote della suocera della sorella del nipote del Dottor Jekill e Miste Hyde oppure chi ne parla nelle riunioni di condominio online o in fila al supermercato.



Ho chiesto al mio medico, ci siamo confrontati tra colleghi, ne ho parlato con il mio primario, coordinatori e secondo me, secondo la mia opinione, vaccinarsi è un grande gesto d’amore per se stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.



P.S. se stai leggendo questo post, non mi conosci, non sai chi sono e ti capita di vedermi nelle storie con i capelli sciolti, bene, non farti prendere dal panico: li avevo lunghi già prima del vaccino e non mi sto trasformando assolutamente in un equino!