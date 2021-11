Linee guida Aua, secondo seminario formativo

Si è svolto presso la ex GIL di Campobasso, il secondo appuntamento formativo di presentazione delle Linee Guida regionali sull’AUA e sulle attività del Centro di Competenza regionale sulla semplificazione.



Dopo il primo appuntamento dello scorso 30 settembre svoltosi ad Isernia presso l’Auditorium, il Gruppo di Lavoro ha replicato dedicando una giornata formativa rivolta a tutta la provincia di Campobasso, per divulgare gli aspetti tecnici di un manuale operativo che finalmente ha messo ordine nella delicata materia dei procedimenti amministrativi volti alla tutela dell’ambiente.



Presenti ai lavori, coordinati dalla Referente del FORMEZ Renata Brandimarte, il presidente della Provincia Roberti e i membri del Tavolo Tecnico che ha portato avanti il lavoro ovvero i tecnici regionali e provinciali in materia ambientale, i Responsabili SUAP di Isernia e del SUAP SAEL provinciale di Campobasso e l’ARPA.



Anche questa seconda giornata, molto apprezzata dai numerosi intervenuti, è stata un utile momento di confronto e di approfondimento per una tematica, quella ambientale che richiede una particolare attenzione per le numerose e diversificate competenze e livelli di responsabilità dei vari soggetti che intervengono nella procedura di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che ricomprende numerosi titoli.



Le “Linee Guida sull’AUA”, approvate lo scorso 9 giugno con Delibera di Giunta Regionale è uno dei lavori che il Centro di Competenza regionale sta portando avanti, all’interno del progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”, in collaborazione con gli esperti di pubblica amministrazione a livello regionale, provinciale e comunale, nell’obiettivo comune di avvicinare sempre più la pubblica amministrazione al cittadino e di comprimere al massimo le maglie della burocrazia.



“Quando si parla di tematiche ambientali l’attenzione è sempre alta e la presenza sempre indispensabile, perché l’Ambiente è una risorsa da tutelare a tutti i livelli, partendo dalla buone politiche individuali, dall’educazione delle nuove generazioni e anche con iniziative come queste, portate avanti dai tecnici della pubblica amministrazione che mettono a disposizione della collettività la loro professionalità e la loro esperienza per affiancare le imprese e i liberi professionisti nelle procedure di tipo burocratico e normativo.

Spesso il raccordo di norme e procedure, tra l’altro in continua evoluzione, appare come un ginepraio in cui è difficile districarsi, per cui giornate formative come queste due, di Isernia e Campobasso, sono state delucidative e un bell’esempio di una Pubblica Amministrazione che legifera, funziona, si aggiorna e tiene a divulgare le conoscenze sul territorio.



Un ringraziamento alla Coordinatrice Formez del progetto e a tutti i tecnici che hanno partecipato ai lavori con professionalità, non solo nella fase di redazione delle Linee Guida, ma anche per questi Seminari, nella speranza che la pandemia lasci sempre più spazio a questi incontri in presenza sul territorio, utili momenti di confronto e di scambio di nozioni e di conoscenze.”



Tutto il materiale di entrambi gli eventi è disponibile sul sito del FORMEZ, www.formez.it, sezione Eventi, ove sono pubblicate le dispense dei relatori e i riferimenti normativi della materia.