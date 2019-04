Linea Verde torna in Molise per un viaggio tra natura e gusto (FOTO)

ISERNIA

Anche la provincia di Isernia protagonista della puntata odierna del programma tv “Linea Verde” in onda su Rai Uno. Puntata dedicata alla memoria con un coast to coast lungo la linea Gustav, dal Tirreno all’Adriatico, per ripercorrere le battaglie decisive che hanno portato alla liberazione durante la seconda guerra mondiale. In questo percorso storico, partito da Montecassino spazio anche ai paesaggi suggestivi e ai prodotti della provincia pentra. Federico Quaranta fa una piccola deviazione e arriva a 900 metri d’altezza per visitare l’ultima torbiera d’Europa

Pantano della Zittola, nel territorio di Montenero Valcocchiara: una torbiera appenninica con caratteristiche ambientali uniche nel suo genere. L’area, infatti, ha un alto indice di biodiversità e i cavalli pascolano felici. Nell’autunno del ’43 i tedeschi costrinsero con la forza gli allevatori a spingere con forza gli animali verso la Val di Sangro ma i cavalli presero da soli la via del ritorno ritornando spontaneamente nel proprio pantano. Spazio anche ai confetti. L’imprenditore isernino Claudio Papa ha illustrato il programma di preservazione e promozione delle piante di mandorla per creare dolci e delizie a base di mandorla come confetti e macarons.