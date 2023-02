Le telecamere di Linea Verde questa settimana si accendono in Molise. Luoghi e sapori di un territorio di tradizione. La messa in onda della puntata è prevista domenica 12 marzo alle 12.20 su Rai 1. I conduttori, Beppe Convertini, Peppone e la troupe saranno a giorni nella nostra regione per realizzare servizi a Bagnoli del Trigno, Castropignano, Fossalto.