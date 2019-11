Linea ferroviaria Campobasso-Termoli, arriva un comitato civico

La tratta ammodernata di recente, rappresenta una importante arteria per i cittadini

Si torna a parlare della riapertura della tratta ferroviaria Termoli-Campobasso chiusa ormai da oltre 2 anni. La linea Termoli-Campobasso rappresenta per i molisani la linea-cerniera per tutto il quadrante orientale della regione e la sua chiusura ha privato il Molise di un essenziale collegamento trasversale da e verso Campobasso.

A Larino si sta costituendo un vero e proprio Comitato Civico per la riapertura della storica ferrovia ad iniziativa delle forze politiche locali ed, in particolare, del consigliere comunale Franco Rainone di “Noi per Larino”.

Nei mesi scorsi forte è stato l’impegno del consigliere Rainone attraverso colloqui e iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, peraltro molto sentito in città, fino all’incontro svoltosi a fine estate a Larino che ha visto la partecipazione di molti amministratori dei territori interessati fra i quali il sindaco di Campobasso e del Presidente del Consiglio Comunale di Termoli.

Ricordiamo che la tratta ferroviaria in questione, recentemente ammodernata grazie all’investimento di alcuni milioni di euro, rappresenta una importante arteria per tutti i cittadini che dalla costa hanno necessità di giungere nel capoluogo di regione.

Essa oltre ad essere una valida alternativa per lo spostamento di pendolari e studenti, può rappresentare un volano di sviluppo turistico poiché la crescita di quest’ultimo ha bisogno di tutte le infrastrutture disponibili e, nel suo piccolo, la linea ferroviaria in questione potrebbe porsi come un valido mezzo per portare il flusso turistico della costa verso l’Alto e Medio Molise e viceversa.

Si aggiunge che i paesi che insistono lungo la tratta ferroviaria vedono ogni giorno la perdita di residenti a vantaggio di zone della regione più sviluppate, un fenomeno – ad avviso dei promotori del Comitato Civico per la ferrovia Termoli Campobasso – che ha conosciuto un recente incremento anche a causa della chiusura di questa importante infrastruttura.

La domanda che i cittadini del basso Molise sollevano è sempre la stessa: “perché sono stati spesi dei soldi pubblici in lavori necessari all’ammodernamento di una ferrovia che di lì a pochi mesi andava chiusa?” ed, ancora, “se la si è ritenuta strategica, tanto da investirci del denaro, perché non riaprirla oggi?”

VKN